ICTV завоевал три «золота» престижной европейской премии

Телеканал ICTV стал победителем в трех номинациях европейской премии Eyes & Ears Awards, а также занял призовое место еще в одной номинации.

Как сообщает пресс-служба канала, работа департамента промо и дизайна ICTVTriple movie завоевала «золото» в номинации Best on air programme campaign: Acquired fictional productions. В номинации Best promotion-related musical composition победил ролик «Трансформеры», обойдя в финале работу Disney Channel. А проморолик «Дизель Боги» стал лучшим в категории Best on air programme spot: Comedy.

Работа канала Oskars 18+ на церемонии Eyes & Ears Awards взяла «бронзу» в номинации Best promotion campaign for special programming.

Как известно, Eyes & Ears Awards – престижная европейская премия в области дизайна, продвижения и цифровых достижений. Ежегодно награды присуждаются лучшим работам в сферах промо, интерактива, проектных, цифровых, рекламных и кросс-медийных кампаний.

Напомним, в июне проморолик «Дизель Боги» завоевал «бронзу» в номинации Comedy Promo на главном всемирном конкурсе телевизионного промо, маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

Фото: Пресс-служба ICTV