ICTV запустил прямые развлекательные трансляции на YouTube

Телеканал ICTV сообщил о запуске прямых трансляций развлекательного контента. Онлайн на YouTube уже можно смотреть «Дизель Шоу».

Как отмечает пресс-служба канала, успех первой трансляции не только показал, что украинцы готовы к экспериментам телевидения, но и сделал развлекательные онлайн-трансляции регулярными."Впереди у нас еще много нововведений и экспериментов. ICTV постоянно работает над новыми возможностями, которые делают телевидение ближе не только к зрителям, но и к пользователям интернета", – говорит руководитель Службы интернет-проектов телеканала Ольга Тищук.

По ее словам, теперь с пятницы по воскресенье ICTV, кроме «Дизель шоу», будет транслировать также тревел-шоу «Особенности национальной работы» и талант-шоу «Комик на миллион».

Напомним, ранее канал ICTV рассказал о своих осенних премьерах.

Фото: Пресс-служба ICTV