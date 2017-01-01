ICTV возглавил топ каналов по доле телесмотрения на выходных

Доля телесмотрения канала ICTV вчера, 19 марта, стала рекордной в этом году, а на выходных лидировал по ключевым коммерческим аудиториям, сообщает пресс-служба телеканала.

Так, в субботу, 18 марта, ICTV возглавил топ каналов с долями 11,7%, (18-54 50+) и 12% (14-49 50+), в воскресенье – с долями 11,1% и 11,6% соответственно.

В воскресенье итоговая информационная программа «Факты недели. 100 минут с Соколовой» показала самый высокий результат в 2017-м – долю 13,7%, рейтинг 5,1% (18-54 50 тыс.+). Этот выпуск посмотрели 1,7 млн телезрителей.

Также на выходных, добавляют на ICTV, высокую долю в прайме собрал традиционный показ голливудских фильмов, благодаря которому средняя доля в прайме достигла 11,81%.

Напомним, новая программа телеведущей и руководителя департамента публицистических проектов канала ICTV Оксаны Соколовой под названием «100 минут с Оксаной Соколовой» стартовала в эфире 29 января. Эта программа - обновленный формат итоговой программы «Факты недели», которую ранее вела Соколова.