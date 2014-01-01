ICTV установил квартальный рекорд телесмотрения с 2014 года

Первый квартал 2017 года (январь-март) показал самый высокий результат по телесмотрению телеканала ICTV с 2014 года. Доля канала достигла 8,6% по аудитории 18-54 50 тыс.+.
Как сообщает пресс-служба ICTV, флагманами роста канала в этом году стала программа «Факты» (рекордная доля – 13,8%), обновленный итоговый проект «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой» (15,8%), а также юмористический концерт «Дизель Шоу» (18,9%).
Кроме того, в первый день второго квартала - 1 апреля - канал лидировал сразу по двум ключевым аудиториям – 12,2% (18-54 50 тыс.+) и 12,4% (14-49 50 тыс.+).
Напомним, доля телесмотрения ICTV 19 марта стала рекордной в 2017 году.
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