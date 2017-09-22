ICTV сообщил сразу о нескольких рекордах телесмотрения

На прошлой неделе (16-22 октября) телеканал ICTV установил несколько рекордов. Так,16 октября канал собрал лучшую среднесуточную долю с начала лета в размере 11,2% по коммерческой аудитории 18-54 50+.
А по аудитории 18+ 50+, сообщает пресс-служба ICTV, канал достиг рекорда по суткам за весь текущий год, собрав долю 10,9%.
Доля программа «Утро в Большом Городе» во вторник, 17 октября, составила 14,3% (18-54 50+), что является лучшим показателем программы за всю ее историю.Доля главных вечерних новостей «Факты» в 18:45 по будням на прошедшей неделе – 12,5%, это рекордные показатели с начала 2017 года.
Кроме того, третий сезон сериала «Пес» собрал рекордные рейтинги сразу по нескольким аудиториям, и в четверг, 19 ноября, стал программой с наибольшим количеством зрителей среди всех каналов за сутки. В среднем каждую секунду в вечернем показе сериал на прошлой неделе смотрели 1,48 млн человек, а общая аудитория третьего сезона сериала составила 17,5 млн зрителей.
В результате, средняя доля ICTV за прошлую неделю стала рекордной во втором полугодии 2017-го, составив 9,54% (18-54 50+).
Фото: Пресс-служба ICTV