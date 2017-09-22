ICTV сообщил сразу о нескольких рекордах телесмотрения

На прошлой неделе (16-22 октября) телеканал ICTV установил несколько рекордов. Так,16 октября канал собрал лучшую среднесуточную долю с начала лета в размере 11,2% по коммерческой аудитории 18-54 50+.

А по аудитории 18+ 50+, сообщает пресс-служба ICTV, канал достиг рекорда по суткам за весь текущий год, собрав долю 10,9%.

Доля программа «Утро в Большом Городе» во вторник, 17 октября, составила 14,3% (18-54 50+), что является лучшим показателем программы за всю ее историю.Доля главных вечерних новостей «Факты» в 18:45 по будням на прошедшей неделе – 12,5%, это рекордные показатели с начала 2017 года.