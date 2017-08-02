ICTV снимает украиноязычный сериал о копах с Горянским и Скичко

В главных ролях снимаются Владимир Горянский, Александр Скичко и Анна Кузина («Универ»). Режиссером фильма выступает Денис Тарасов.

"Перед съемками я не только смотрел французский сериал, по формату которого снят наш, но и летал в Париж, на студию, где снимается уже второй сезон. Смотрел, как все происходит, общался с французскими режиссерами, продюсерами, актерами. Мы максимально пытаемся придерживаться формата: технология съемки, типаж актеров, декорации", – рассказывает режиссер.

Напомним, ICTV и «Дизель Студио» снимают 16-серийную комедию «Папаньки» о непростых отношениях отцов и детей.

Фото: Пресс-служба ICTV