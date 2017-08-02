ICTV снимает украиноязычный сериал о копах с Горянским и Скичко

Телеканал ICTV приступил к съемкам комедийного сериала про копов. Он станет первым опытом канала в создании украиноязычного комедийного продукта после ситкома «Леся + Рома», сообщает пресс-служба канала.
Лента является украинской адаптацией успешного французского формата Commissariat Central, от создателей одного из самых адаптируемых в мире комедийного формата Caméra Café.
В сериале показаны будни отдела по борьбе с преступностью, который возглавляет заслуженный ветеран полиции. В его распоряжении – команда энтузиастов со стальными нервами и неординарным мышлением, что, впрочем, не защищает от периодических промахов и ошибочных решений. Отдел изо всех сил пытается обеспечить законность и спокойствие в родном городе. Команде копов приходится иметь дело со всеми – от старой интеллигенции, студентов и хипстеров до головорезов, бездомных и грабителей.
В главных ролях снимаются Владимир Горянский, Александр Скичко и Анна Кузина («Универ»). Режиссером фильма выступает Денис Тарасов.
"Перед съемками я не только смотрел французский сериал, по формату которого снят наш, но и летал в Париж, на студию, где снимается уже второй сезон. Смотрел, как все происходит, общался с французскими режиссерами, продюсерами, актерами. Мы максимально пытаемся придерживаться формата: технология съемки, типаж актеров, декорации", – рассказывает режиссер.
Напомним, ICTV и «Дизель Студио» снимают 16-серийную комедию «Папаньки» о непростых отношениях отцов и детей.
Фото: Пресс-служба ICTV
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