ICTV снимает новое шоу «Комик на миллион»

Об этом сообщает пресс-служба ICTV .

"Мы замахнулись на шоу, аналогов которому нет в мире, во всяком случае, нам не встречались, - говорит продюсер проекта Анастасия Штейнгауз. - Это первый проект, в котором соревнуются профессиональные юмористы, и при этом они должны освоить и проявить себя во всех жанрах юмора от пародии, эстрадного монолога, театральной постановки к импровизации. Специально для этого мы собрали команду лучших авторов, которые профессионалы в отдельных видах юмора и задают планку для наших конкурсантов".

Победитель шоу получит квартиру и роль в одном из юмористических проектов телеканала.

Команда ICTV несколько месяцев проводила отборы участников в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.

Над проектом работают: стендап-комик Андрей Колмачевский, комик Роман Мищеряков и команда сценаристов во главе с креативным продюсером Сергеем Сивохо. Судьями избрали комедийных актеров: Виктора Андриенко, Екатерину Скулкину и Евгению Сморыгину. Победитель проекта получит квартиру и роль в одном из комедийных проектов телеканала.

Юмористическое шоу «Комик на миллион» выйдет на телеканале ICTV этой осенью.

Фото: Starbom