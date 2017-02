ICTV попал в шорт-лист европейского конкурса PromaxBDA Europe Awards

Телеканал ICTV вышел в шорт-лист европейского конкурса PromaxBDA Europe Awards 2017 в номинации Programme Promotion («Промо телепрограммы»). Финалистом премии стала кампания осеннего сезона концертов «Дизель Шоу», сообщает пресс-служба канала.

В августе в эфире телеканала стартовал видеоролик, в котором актеры «Дизель Студио» предстали в образе греческих богов. Идея ролика заключалась в том, что каждую пятницу боги веселья и хорошего настроения в лице актеров спускаются с Олимпа, чтобы порадовать зрителей новыми скетчами и свежими концертными номерами. Слоган промокампании – «Они прилетают по пятницам».

В финале PromaxBDA в категории Programme Promotion вместе с ICTV будут соревноваться крупнейшие вещатели и продакшены мира. В частности, BBC Worldwide (сериал «Шерлок»), Bond Street Film Stockholm (C-More Wimbledone Nostalgia), SPT Networks AXN Central Europe (AXN 2016 Halloween Nights Campaign и AXN Ghostbusters Movies Campaign 2016), HBO (Golden Life Season и HBO Nordic Spokesperson Campaign).

Напомним, в 2016 году финалистом «оскара» в теледизайне стал проморолик к премьерному сериалу осеннего сезона «Никонов и Ко» в номинации «Типографика» (ON-AIR TYPOGRAPHY).