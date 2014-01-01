ICTV покажет военную драму «Конвой» от создателей сериала «Пес»

В День памяти и примирения, 8 мая, на телеканале ICTV состоится премьера четырехсерийной военной драмы «Конвой» производства компании Pro TV, сообщает пресс-служба канала.

В эфире телеканала лента выйдет в 20:10.

По сюжету, группа украинских солдат везет на аэродром секретный груз, а по их следу идет карательный отряд немцев. По дороге солдаты случайно наткнулись на отряд фашистских полицаев, бесчинствовавших в деревне. Главный герой ленты пытается защитить жителей деревни вопреки приказу командира не вмешиваться и четко следовать заданию. За свое неповиновение ему придется отвечать перед трибуналом.На этом трудности не заканчиваются – солдатам предстоит неравный бой с превосходящими силами противника.

Роли в фильме сыграли актеры Илья Денискин, Полина Василина, Михаил Хмуров, Александр Соколов, Евгений Ламах, Василий Сивохопи др. Режиссером выступил Виталий Ващенко. Продюсеры телефильма – Виктор и Артем Приходько.

Как известно, компания PRO TV занималась производством сериалов «Пес» (для ICTV), «Спокуса» (для «Интера»), «Возвращение Мухтара 2,3» (для НТВ) и др.

Фото: Пресс-служба ICTV