ICTV покажет цикл историй о легендарных одесских аферистах и мошенниках

На телеканале ICTV завтра, 27 декабря, проект «Великие авантюристы». Это докудрама о жизни и «подвигах» самых знаменитых аферистов и мошенников прошлых лет, сообщает пресс-служба канала.

Цикл состоит из 16 историй о реальных жуликах и мошенниках и их жизни.Главные герои проекта – самые известные авантюристы колоритной Одессы, которые «сами» расскажут о своих аферах и других преступлениях. Среди них - Мишка-Япончик, Сонька Золотая Ручка, Яков Блюмкин, «Мисс Интеллектуальная афера» Ольга Фон Штейн, которая первой придумала банки-однодневки, один из самых удачливых налетчиков Григорий Котовский и др.

"Каждая серия проекта – своеобразная исповедь героя, его признание в содеянном. Воссоздать дух эпохи на экране помогут профессиональные актеры, локации со старинными интерьерами и компьютерная графика в виде газетных цитат, полицейских протоколов, писем, записок", - рассказывают на телеканале. Также в докудраме будут присутствовать интервью известных экспертов, историков, писателей.

Фото: пресс-служба ICTV