ICTV покажет проект «Военные байки» собственного производства

Телеканал ICTV по случаю Дня защитника Украины покажет серию короткометражных (длительностью по пять минут) фильмов, посвященных украинским бойцам разных времен, «Военные байки».

Как сообщает пресс-служба канала, над лентами работал отдел документальных спецпроектов ICTV под руководством Инессы Соболевой.

Одна из короткометражек – «Стать джурой» – посвящена событиям периода украинского казачества, еще одна – «Птица» – основана на рассказе бойца АТО.

"Сцена, которую мы экранизировали, – это история о посвящении в джуры тех, кто только пришел на Сечь. А история про АТО – рассказ про экипаж беспилотника, который хитростью вскрывает огневые позиции. Это реальная история, которую нам рассказал боец АТО, сценарий мы создавали вместе с ним. Нашей задачей было сделать что-то непафосное о крутых людях, которые показывают себя с лучшей стороны во всех жизненных ситуациях. Сказать о том, что у нас самые лучшие мужчины во все времена – и тогда, и сейчас", – говорит Инесса Соболева.

Проект «Военные байки» будет выходить в эфире ICTV с 14 октября по 16 октября 4-5 раз в день.

Фото: Пресс-служба ICTV