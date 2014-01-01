ICTV покажет документальный цикл «Русский мир»

Телеканал ICTV подготовил к третьей годовщине расстрела Небесной сотни на Майдане документальный цикл собственного производства «Русский мир», сообщает пресс-служба канала.

"Фильм «Русский мир» – это фактографическая ретроспектива, которая возвращает зрителя в события трехлетней давности и прослеживает, как шаг за шагом российская агентура готовила переворот в Украине, что в результате привело к оккупации Крыма и войне на Донбассе", - рассказывают на ICTV.

Лента состоит из двух частей: первая часть документального цикла «Русский мир. Дары Волхвов» выйдет в эфир 20 февраля в 20:20, вторая часть «Русский мир. Спецтуристы» – в 21:30.

Сюжет документального фильма разворачивается вокруг двух знаковых дат в украинской истории, которые изменили современную карту мира. Первая – 20 февраля 2014 года – расстрел активистов Майдана в Киеве, вторая – 18 марта того же года – день «официальной» аннексии Россией Крыма. Авторы ленты расскажут, как связаны эти две даты, когда именно Путин развернул план по установлению «русского мира» в Украине и где этот план заканчивается.

Напомним, появилось новое видео расстрела активистов на Майдане 20 февраля. Его продемонстрировали в Святошинском суде и приобщили к делу беркутовцев. Видео передали суду представители потерпевших. Кто снимал - неизвестно: