ICTV покажет детективный сериал с Даниилом Белых и Дмитрием Шевченко

На ICTV с сегодняшнего дня, 23 октября, стартует психологический детектив «Неисправимые» производства кинокомпании Ivory Films, сообщает пресс-служба канала.

Лента будет выходить в эфире с понедельника по четверг в 21:30. По сюжету, полковник полиции Стадник формирует внутри вверенного ему управления отдел для расследования наиболее сложных преступлений. Его новая команда объединила тех, кто когда-то попал в жернова карательной машины и теперь отбывает наказание. Но в идею полковника почти никто не верит. И если работа тройки не будет успешной, эксперимент прекратят, а «неисправимых» вернут в тюрьму.

Режиссером сериала выступил Анатолий Матешко, а главные роли исполнили Даниил Белых, Дмитрий Шевченко и Анна Донченко.

"В современном кино пересекаются многие жанры. В этом сценарии как раз и есть это перекрещивание. «Неисправимые» – это и комедия, и драма, и детектив, и мелодрама, иногда и нуар, и ужасы – все сразу", – рассказывает режиссер.

Фото: Пресс-служба ICTV