ICTV покажет детективный сериал с актрисой из «Маргоши»

На телеканале ICTV сегодня стартует украинский детективный сериал «Майор и магия» производства кинокомпании Film.ua.

Как сообщает пресс-служба канала, «Майор и магия» – это "легкий и жизненный детектив с элементами комедии и мистики".

Главные роли в сериале исполнили Константин Самоуков («Хирургия. Территория любви», «Подкидыши» и др.) и Мария Берсенева («Маргоша» и др.). Также в нем снялись Виктория Билан, Константин Войтенко, Олег Примогенов, Евгений Плиско-Куприн, Виктор Сарайкин и др.

Главный герой сериала – майор Амосов, который вынужден переехать на работу в маленький провинциальный городок. Там ему подбрасывают то мелкие и незначительные дела, то, наоборот, запутанные и до сих пор не раскрытые. В этом же городке живет Елена Воробьяшкина, известная как «Провидица Елена». Однажды их пути пересекаются, и вскоре своими «озарениями» Воробьяшкина начинает помогать Амосову раскрывать самые безнадежные дела.

Фото: пресс-служба ICTV