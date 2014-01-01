ICTV покажет 9 мая собственный документальный проект «Они закончили войну»

Телеканал ICTV подготовил документальный проект собственного производства «Они закончили войну», который выйдет в эфире 9 мая в 22:40, сообщает пресс-служба канала.
В фильме рассказывается пять историй об украинцах, чьи жизни сломала Вторая мировая война - лейтенанте Красной армии Алексее Бересте и маршале бронетанковых войск Павле Рыбалко из Сум, военном судмедэксперте Фаусте Шкаравском, военном корреспонденте Романе Кармене и киевлянине Евгение Рудневе, который в шестилетнем возрасте вместе с матерью и сестрой был силой вывезен в Германию.
Над лентой «Они закончили войну» работает отдел документальных спецпроектов."Наши герои закончили войну, но победили ли они? Этот вопрос мы оставляем открытым. Наш фильм показывает обратную сторону войны – на какой бы ты позиции ни был, ты никогда не выиграешь. Война – это всегда плохо. И, возможно, если ты об этом помнишь и знаешь, то не начнешь ее", – рассказывает автор идеи и продюсер фильма Инесса Соболева.
Фото: пресс-служба ICTV
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