ICTV месяц будет показывать оскароносные фильмы

С сегодняшнего дня, 14 февраля, на телеканале ICTV стартует линейка оскароносных фильмов, сообщает пресс-служба канала.

Показ фильмов, ставших в свое время обладателями «Оскара», продлится на телеканале четыре недели. Картины будут транслироваться со вторника по пятницу в 23:20.

Как рассказывают на ICTV, начнется этот киномарафон киноэпопеи «Властелин колец». Также зрители увидят фильмы «Апокалипсис сегодня», «Девушка с татуировкой дракона», «Лучший стрелок», «Операция «Арго», «Игра в имитацию», «Черный ястреб», «Побег из Шоушенка».

Кроме того, канал покажет «Молчание ягнят», «12 лет рабства», «Старикам тут не место», «Форрест Гамп», «Мой парень – псих», «Волк с Уолл-стрит», «Призрак», «Гравитация», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки» и «Омерзительная восьмерка».

О фильмах-главных номинантах на «Оскар» в этом году читайте в нашем метериале «12 фильмов, претендующих на «Оскар».

Фото: пресс-служба ICTV