ICTV и ZIK будут вещать в «цифре» в зоне АТО

Нацсовет по телевидению и радиовещанию выдал разрешения компании «Международная коммерческая телерадиокомпания» (телеканал ICTV) и телерадиокомпании «Новые коммуникации» (ZIK) на временное вещание на территории проведения АТО в селе Бахмутовка (Луганская область).

Как сообщается на сайте регулятора, ICTV будет вещать на 23 ТВК в цифровом стандарте DVB-T2 (MX-1), а ZIK – на 40 ТВК в цифровом стандарте DVB-T.

Кроме того, Нацсовет разрешил радио «Пульс» (Национальная общественная телерадиокомпания) временно вещать в Бахмутовке с использованием частоты 95,8 МГц вместо 103,6 МГц.Разрешение на временное вещание на ряде частот получила и радиостанция «Армия ФМ».

Фото: ТК