ICTV и «Дизель Студио» снимают комедийный сериал «Папаньки»

"Для нас это первый такой большой сериал, до этого мы снимали только скетчкомы. «Папаньки» я придумал, когда находился в больнице, а дети терпеливо месяц меня ждали. Поделился своей идеей с Мишей Шинкаренко и Егором Крутоголовым. Мы озвучили идею на канале ICTV и решили – надо снимать! В кино и сериалах чаще делают акценты на роли матери в семье. А вот о взаимоотношениях пап с детьми – ничего нет", – говорит продюсер «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Роли в сериале играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов и Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Олег Иваница, Лилия Ребрик и др.

Съемки ленты «Папаньки» продлятся до конца октября, а первые серии можно будет увидеть вскоре на ICTV.

Фото: Пресс-служба ICTV