ТЕЛЕКРИТИКА

ICTV и «Дизель Студио» снимают комедийный сериал «Папаньки»

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Телеканал ICTV и «Дизель Студио» начали производство 16-серийного комедийного фильма «Папаньки»о непростых отношениях отцов и детей.

Как сообщает пресс-служба канала,«Папаньки» – веселая история про трех друзей, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме традиционных мужских интересов, их объединяет важная тема – отношения отцов и детей: один из героев только готовится стать папой, другой воспитывает 9-летнего сына, а третий – сына и двух дочек разного возраста.

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"Для нас это первый такой большой сериал, до этого мы снимали только скетчкомы. «Папаньки» я придумал, когда находился в больнице, а дети терпеливо месяц меня ждали. Поделился своей идеей с Мишей Шинкаренко и Егором Крутоголовым. Мы озвучили идею на канале ICTV и решили – надо снимать! В кино и сериалах чаще делают акценты на роли матери в семье. А вот о взаимоотношениях пап с детьми – ничего нет", – говорит продюсер «Дизель Студио» Алексей Бланарь.

Роли в сериале играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов и Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Олег Иваница, Лилия Ребрик и др.

Съемки ленты «Папаньки» продлятся до конца октября, а первые серии можно будет увидеть вскоре на ICTV.

Фото: Пресс-служба ICTV

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