ICTV и «1+1» попали в финал PromaxBDA Global Awards

Телеканал ICTV в этом году снова вышел в финал конкурса самой престижной мировой премии в области дизайна – PromaxBDA Global Excellence Awards. Работы департамента промо и дизайна канала попали в две номинации, сообщает пресс-служба ICTV.

Так, в категории Comedy Promo в финал вышел проморолик осеннего сезона концертов «Дизель Шоу», в котором артисты предстали в образе греческих богов. Ролик-бэкстейдж «Дизель Боги» будет бороться за победу в номинации Behind The Scenes Promotion, где ICTV будет конкурировать с CNN Worldwide, NBC Entertainment Marketing&Digital и Audience Network.

Промо-кампании команды маркетинга 1+1 Media стали финалистами трех номинаций.В категории Marketing Creativity спецпроект «25 независимых лет» представлен в номинации «Кампания праздника или специального события», а промо к фильму «Расщепленные на атомы», посвященному 30-й годовщине Чернобыльской трагедии, − в «Сезонная кампания или программа мероприятий к специальному событию». Они соревнуются с кейсами ABS-CBN Corporation, NBC Universal, CNN Worldwide и др.

Промо-кампания «Расщепленные на атомы» также стала финалистом категории Art Direction & Design в номинации «Видеоролик, который анонсирует специальное событие».

"Зарождение этих двух маркетинговых кампаний началось с момента формирования идеи на уровне дизайна. Для нас было важным сделать эмоционально сильные проекты, которые были конкурентными на профессиональном уровне", − говорит директор по стратегическому маркетингу группы Елена Мартынова.

Победители премии станут известны на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 8 июня.



Напомним, в феврале ICTV вошел в шорт-лист европейского конкурса PromaxBDA Europe Awards 2017 в номинации Programme Promotion («Промо телепрограммы»). Финалистом премии стала кампания осеннего сезона концертов «Дизель Шоу». А «1+1» 14 марта получил золото PromaxBDA Europe Awards 2017 за промо фильма «Расщепленные на атомы».

Фото: Ictv.ua