ICTV, «5 канал» и «Прямой» будут вещать на Крым

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании подвел итоги конкурса на многоканальное вещание с использованием 50-го телевизионного канала (стандарт DVB-T2) в Чонгаре Херсонской области и определила пять победителей. Ими стали: «UА:Крым»), Черноморская ТРК, ICTV, «5 канал» и «Прямой».

Как сообщает пресс-служба регулятора, всего в конкурсе участвовало семь телеканалов, однако СТБ и «Правда ТУТ» получили отказ в удовлетворении заявлений, поскольку они не набрали соответствующего количества голосов.

По словам члена Нацсовета Сергея Костинского, Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) выделил два дополнительных цифровых канала, которые вскоре также будут выставлены на конкурс. Поэтому желающие вещать из Чонгара смогут обеспечивать сам Чонгар, а также города Джанкой, Красноперекопск и Джанкойский, Красноперекопский районы аннексированного Крыма украинским программами и передачами.

Кроме того, он сообщил, что в целом для Крыма будет рассчитано два мультиплекса. Еще один будет перестроен в пгт Чаплинка Херсонской области.

"В дальнейшем мы будем увеличивать количество и телеканалов, и радиостанций с тем, чтобы это было плотное эффективное вещание на север Крыма", - добавил Костинский.

Напомним, сейчас из Чонгара вещают четыре радиостанции: Украинское радио, радио «Мейдан», «Радио Крым.Реалии» и «Херсон FM».

Фото: Максим Лисовой