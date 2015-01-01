И. о. директора по дистрибуции группы «Интер» стала Марина Новицкая

Исполняющей обязанности генерального директора компании «Торсат» (входит в «Интер Медиа Груп») назначена Марина Новицкая.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Интер», назначение произошло еще 10 марта.До этого Новицкая занимала должность заместителя директора.

Как известно, с ноября 2015 года до 9 марта 2017-го компанией руководил Владимир Масарик.

Компания «Торсат» является эксклюзивным дистрибьютором на территории нашей страны телеканалов «Интер Медиа Груп» - «Интер», К1, К2, НТН, «Мега», Zoom, «Enter-фильм», «Пиксель», а также телеканалов ХSport, Fashion TV, Fashion TV HD, Euronews и канала «Интер+» за пределами Украины.

Фото: Facebook Марины Новицкой