Hotels24.ua предоставляет скидки на бронирование отелей абонентам Vodafone





Как это работает





Собирайте бонусы в программе лояльности «Vodafone Бонус», обменивайте их на промокод, а промокод — на скидку 100 грн при бронировании отеля. Нужно отправить бесплатный ussd-запрос на номер *777*2*508# и получить промокод.





Накапливайте бонусы





Абоненты Vodafone предоплаты получают бонусы за использование услуг этого мобильного оператора (телефонные разговоры, интернет и т. д.). Накопленные 1000 бонусов абонент Vodafone предоплаты может обменять на промокод. Сделать это очень просто: нужно отправить бесплатный ussd-запрос на номер *777*2*508#. Бонусы будут списаны с вашего счета в течение суток, а в течение 7 дней в SMS-сообщении оператора поступит промокод.





Чтобы узнать, по какой системе начисляются бонусы Vodafone, стоит обратиться к оператору по номеру 111.





Обменяйте промокод на скидку





Промокод можно обменять на скидку 100 грн при бронировании отеля. Для этого позвоните оператору сall-центра компании Hotels24.ua и сообщите промокод и отель, который вы хотите забронировать. Выбранный отель обойдется вам на 100 грн дешевле, чем указано на сайте.





Например, вы можете забронировать номер стоимостью в 350 гривен на 3 дня. С учетом промокода в сумме за отель вы заплатите не 1050, а 950 гривен.





Условия использования промокода





• Использовать промокод необходимо в течение 60 дней с момента его получения. Минимальная сумма, на которую будет осуществляться бронирование гостиницы, должна составлять 1000 грн.

• Скидка предоставляется только на бронирование по предоплате в 100%.

• В акции не участвуют отели, которые работают в онлайн-режиме (мгновенное подтверждение бронирования). Более подробную информацию вы можете получить у представителя Hotels24.ua





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