Хмельницкий закрывает свое СМИ

Об этом сообщает AIN.UA.

Тем не менее сайт с доступом к архивным статьям останется в сети.

K.Fund Media запустили в марте 2017 года. Издание специализировалось на темах предпринимательства в Украине и за ее пределами. Главным редактором была Дарья Кутецкая, за плечами которой – опыт управления специзданием ABCnews.

Фонд Василия Хмельницкого запускал ресурс, чтобы знакомить читателей с мировым опытом в области менеджмента и образования, а также с историями успеха мировых и отечественных компаний и их лидеров.

«Задача K.Fund Media – дать пищу для ума, показать разные варианты решения жизненных и рабочих проблем. Мы будем писать о тенденциях, идеях, открытиях и людях, у которых есть чему научиться», – рассказывала о целях проекта главный редактор K.Fund Media Дарья Кутецкая порталу MMR.

Впрочем, руководство ресурса не исключает возможность перезапуска при условии нахождения необходимых партнеров.

Фото: K.Fund Media