«ХИТ FM», «Русское Радио Украина» и радио Relаx возобновили вещание в Северодонецке

Три радиостанции группы «ТАВР-медиа» - «ХИТ FM», «Русское Радио Украина» и Relаx - полностью восстановили вещание в Северодонецке (Луганская область), которое было прекращено с начала боевых действий на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Нацсовета по телевидению и радиовещанию, об этом объявил на пресс-конференции глава регулятора Юрий Артеменко.

По его словам, еще в 2014 году в результате обстрелов было уничтожено все оборудование, а также техническая база радиостанций. "В условиях реальной войны, в том числе и информационной, информация отечественных телерадиоорганизаций для населения, проживающего на территориях проведения АТО, является жизненно необходимой", - подчеркивают в Нацсовете.

Радиостанции можно слушать в Северодонецке на таких частотах: «ХИТ FM» - 103,8 FM, «Русское Радио Украина» - 103,3 FM, Relаx - 90,6 FM.

О том, как киевлянин создал радиостанцию для бойцов АТО, смотрите в сюжете программы «Дембель»: