«Хит FM», «Радио Пятница» и «Люкс FM» названы лидерами радиослушания

Об этом свидетельствуют данные исследования Кantar TNS в Украине, которое компания провела по заказу объединения «Радиокомитет».
Как показывает опрос, украинцы не перестают слушать радио. В сравнении с прошлой волной исследования показатели радиослушания почти не изменились. Так, лидирующие позиции в рейтинге AQH% занимают три радиостанции, которые имели наибольшие охваты и в прошлой волне исследования, а именно - «Хит FM», «Радио Пятница», «Люкс FM».
Однако в ТОП-10 радиостанций есть изменения. Так, радиостанции холдинга ТАВР «Русское Радио Украина» и «Радио Roks» поменялись местами, так же как и радиостанции «Наше радио» и « Ретро ФМ» холдинга УМХ.
В опросе, который Кantar TNS проводила с 16 апреля по 8 июля 2018, участвовали жители Украины из городов с населением 50 тыс + в возрасте от 12 до 65 лет. Выборка составила 10 219 респондентов.
«Позиции радиостанций ТАВР - Медиа остаются стабильно высокими, что доказывает заинтересованность аудитории в продукте, который предлагают наши станции. Важно отметить, что в первую десятку радиостанций в этом исследовании вошла «Мелодия ФМ», следовательно, новое позиционирование и определенные изменения в звучании работают на увеличение аудитории», - отметила Оксана Шавель, маркетинг директор ТАВР-Медиа.
Как заявляет Николай Мамайка, аналитик-марекетолог Бизнес Радио Групп, радиостанции еще рано “списывать со счетов”.
«В очередной раз исследование показало, что радио остается эффективным каналом коммуникации, это доказывают и стабильность охвата и среднесуточное время прослушивания радио: 4 ч. 26 минут, причем на работе радио в среднем за сутки слушают 6:00 35 минут. Поэтому рекламодателям нужно обращать внимание на это, ведь на работе люди не могут позволить себе смотреть телевизор, например, читать газеты и журналы, а люди, которые работают, это - активное платежеспособное население, которое интересует большинство рекламодателей», - прокомментировал Николай Мамайка.