«Хит FM», «Радио Пятница» и «Люкс FM» названы лидерами радиослушания

Как показывает опрос, украинцы не перестают слушать радио. В сравнении с прошлой волной исследования показатели радиослушания почти не изменились. Так, лидирующие позиции в рейтинге AQH% занимают три радиостанции, которые имели наибольшие охваты и в прошлой волне исследования, а именно - «Хит FM», «Радио Пятница», «Люкс FM».

Однако в ТОП-10 радиостанций есть изменения. Так, радиостанции холдинга ТАВР «Русское Радио Украина» и «Радио Roks» поменялись местами, так же как и радиостанции «Наше радио» и « Ретро ФМ» холдинга УМХ.

В опросе, который Кantar TNS проводила с 16 апреля по 8 июля 2018, участвовали жители Украины из городов с населением 50 тыс + в возрасте от 12 до 65 лет. Выборка составила 10 219 респондентов.