Havas Media Ukraine возглавила Алина Котенко из Starcom Ukraine

С сегодняшнего дня, 10 августа, новымгенеральным директором медиаагентства Havas Media Ukraine (входит в группу «АДВ Украина») назначена Алина Котенко, сообщает пресс-служба группы.

"У агентства огромный потенциал. Я уверена, что вместе мы сможем успешно реализовать все текущие задачи, еще больше развить нашу экспертизу, а также повысить результативность работы в целом", – говорит она.

Бывший руководитель агентства Дария Кабанова – теперь СЕО медианаправления «АДВ Украина».

Как известно, у Алины Котенко 15-летний опытом работы в медиабизнесе. Последние восемь лет она занимала руководящие должности в агентстве Starcom Ukraine.

Напомним, Дария Кабанова возглавила Havas Media Ukraine в марте.

Фото: Пресс-служба «АДВ Украина»