Хакеры атаковали личные аккаунты журналистов «1+1 media»

Злоумышленники пытались получить доступ к телефонам, мессенджерам и личным страницам в соцсетях представителей департамента журналистских расследований, в частности, ведущего программы «Гроші» Александра Дубинского и руководителя Департамента журналистских проектов Максима Шиленка и других журналистов.

Учитывая характер действий злоумышленников, а также беря во внимание, что случаи вмешательства в работу украинских журналистов с началом предвыборной конкуренции становятся все более частыми, телеканал расценивает это как реакцию на расследование о деятельности чиновников высокого ранга.

Попытки взлома были зафиксированы и предупреждены службой безопасности канала. В дальнейшем компания еще больше усилит все необходимые меры безопасности для защиты информации сотрудников.

Сейчас идет расследование инцидента. "Телекритика" будет следить за развитием событий.