Хакеры атаковали личные аккаунты журналистов «1+1 media»

С началом телевизионного сезона и выходом новых выпусков программы «Гроші», участились случаи попыток вмешательства в работу сотрудников Департамента журналистских проектов «1+1 mediа» посторонними лицами. Так, сегодня ночью на журналистов канала совершили целенаправленную и массированную хакерскую атаку.
Злоумышленники пытались получить доступ к телефонам, мессенджерам и личным страницам в соцсетях представителей департамента журналистских расследований, в частности, ведущего программы «Гроші» Александра Дубинского и руководителя Департамента журналистских проектов Максима Шиленка и других журналистов.
Учитывая характер действий злоумышленников, а также беря во внимание, что случаи вмешательства в работу украинских журналистов с началом предвыборной конкуренции становятся все более частыми, телеканал расценивает это как реакцию на расследование о деятельности чиновников высокого ранга.
Попытки взлома были зафиксированы и предупреждены службой безопасности канала. В дальнейшем компания еще больше усилит все необходимые меры безопасности для защиты информации сотрудников.
Сейчас идет расследование инцидента. "Телекритика" будет следить за развитием событий.