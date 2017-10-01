Guardian создала приложение для оффлайнового чтения свежих новостей

Guardian Mobile Innovation Lab (GMIL), с лета работавшая над экспериментом для пользователей метро, где нет интернета, представила приложение LabRdr. Это приложение для оффлайнового чтения свежих новостей, сообщает MediaMedia.

При этом подход LabRdr к оффлайну отличается от того, как эту задачу пытаются решить другие издания. Например, вместо того чтобы дать читателю все свежие истории по всем темам, приложение дважды в день выдает отсортированные статьи Guardian по тем интересам, которые он сам укажет. Время пользователь также указывает сам, основываясь на том, когда обычно едет в метро и не имеет доступа к сети.

Приложение автоматически обновляется само дважды в день. Объем текста и количество материалов в пакете, который доставляется перед поездкой в метро, зависит от того, сколько времени вы проводите без связи. Эти показатели можно настроить вручную. В приложении есть обычный для таких случаев функционал: оно запоминает, какие темы пользователь читает чаще всего, и предлагает их в пакетах.

Также приложение просит разрешение собрать геометки, чтобы научиться определять, в какой момент человек находится рядом с метро, чтобы в автоматическом режиме подготовить для него пакет материалов и загрузить его в приложение перед потерей связи.

Пока что, в течение нескольких месяцев, приложение LabRdr будет работать только в режиме тестирования и сбора комментариев и пожеланий, после чего будет отключено от AppStore для доработки.

Фото: Wikipedia.org / Bryantbob