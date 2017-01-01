«Громадське» заявляет, что их журналисты стали соавторами обладателя Пулитцеровской премии

Об этом сообщается на сайте «Громадського».

В Украине проект исследовал использование оффшорных компаний президентом Украины Петром Порошенко.

Проект координировался Международным консорциумом журналистов-расследователей, поэтому смог получить награду, которую получают американские СМИ.

"Это был самый крупный проект, над которым я когда-либо работала. Работа с документами длилась около 9 месяцев, за это время мы с коллегой Владом Лавровым отобрали в базе данных интересные документы по Украине и уже незадолго до публикации поделились ими с несколькими коллегами, которые начали работать над историями", - рассказывает Анна Бабинец, журналистка проекта «Слідство.Инфо».

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Фото: Facebook УАЛ Миколаїв