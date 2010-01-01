«Громадське» запускает собственное тревел-шоу «Двухколесные хроники»

На «Громадському телебаченні» сегодня стартовал новый проект о путешествиях «Двухколесные хроники», сообщает пресс-служба организации.

Авторы проекта - путешественники, музыканты группы «Фолькнеры» Владимир Муляр и Ярина Квитка. Они с 2010 года путешествуют по миру на велосипедах, снимают истории о людях, их быте и обычаях.С января 2017-го они вместе с годовалым сыном Марко начали новый этап этнографической велоэкспедиции, который и будет показывать в своем эфире «Громадське».

"Это отчаянный и невероятно интересный проект. «Двухколесные хроники» - проект о том, как два человека достигают своей мечты вместе с маленьким ребенком. Все, что для этого надо - это велосипеды", - отмечает исполнительный директор «Громадського» Екатерина Горчинская.

Проект будет выходить каждую пятницу в 18:00 и субботу в 9:00 и 14:30.

Напомним, в начале марта генеральным продюсером «Громадського» стала экс-генпродюсер Ukraine Today Татьяна Пушнова.

Фото: пресс-служба «Громадського телебачення»