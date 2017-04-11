«Громадське радіо» запустило новое шоу с Мириам Драгиной

С сегодняшнего дня на «Громадському радіо» начало выходить научно-популярное радиошоу о вселенной «Этим человеком был Альберт Эйнштейн». Ведут его Мириам Драгина и Елена Скирда, основавшие научно-популярную конференцию Brain&Ukraine.

Как сообщается на сайте радиостанции, программа будет выходить каждую среду в 11:00.

В ней, в частности, будут затрагиваться вопросы о том, как влияют на людей большие теории, инновации, доступные сегодня, каким будет мир завтра, о чем лучше узнать первым и почему эти знания такие ценные. Кроме того, в эфире шоу выдающиеся ученые откроют тайны своей отрасли, приоритеты мировых исследований и роль Украины в этих процессах.

Напомним, «Громадське радіо» собирает денежные средства на свое развитие через сайт «Спильнокошт» (Big Idea).

Фото: Facebook Мириам Драгиной