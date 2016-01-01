«Громадське радіо» собрало на свое развитие 200 тыс. из необходимых 3 млн грн

«Громадське радіо» смогло собрать на свое развитие через сайт «Спильнокошт» (Big Idea) чуть более 200 тыс. грн из необходимых 3 млн грн. До конца сбора денежных средств остается 55 дней.

Как сообщается на Facebook-странице радиостанции, собранныхденег хватит на оплату доставки спутникового сигнала на полгода. Таким образом, программы«Громадського радіо» смогут слушать не только жители Украины, но все европейские радиослушатели, пользующиеся спутниковыми антеннами.Цена такой услуги составляет 31,5 тыс. грн в месяц.

"Однако кампания по сбору средств продолжается! Нам еще нужно оплатить приобретение четырех лицензий на получение радиочастот", - уточняют на радиостанции.

Напомним, о сборе на Big Idea денежных средств на сумму 3 млн грн для своего дальнейшего развития «Громадське радіо» объявило в ноябре 2016 года. Эти деньги необходимы радиостанции для получения новых лицензий на вещание в новых городах, для закупки, установки и обслуживания техники, а также для того, чтобы выпускать новые программы.

Фото: Facebook-страница «Громадського радіо»