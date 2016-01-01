«Громадське радіо» не смогло собрать 3 млн грн на свое развитие

"Наши благотворители доверили на развитие независимого украинского медиа 450 836 гривен", – написала в своем Facebook пресс-секретарь «Громадського радіо» Лиза Кузьменко.

Она отметила, что задача радиостанции заключается лишь в информировании слушателей и читателей. "Мы не зарабатываем ни политические очки, ни служим чиновникам. Мы делаем это, потому что верим – наш скромный труд поможет каждому, кто хочет самостоятельно разобраться в событиях и людях. Мы верим, что разумный выбор побеждает обман. Мы видим в этом будущее, и это ваше будущее тоже. Просьбу помочь очень легко проигнорировать, спасибо, что этого не сделали", – подчеркнула Кузьменко.