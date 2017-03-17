«Громадське» покажет «Ужасные истории со Стивеном Фраем» и другие сериалы BBC

Телеканал «Громадське ТБ» с завтрашнего дня начинает показ документальных сериалов от британского общественного вещателя BBC.
Всего канал покажет 12 лент – «Планета Земля», «Шелковый путь», «Южный Тихий океан», «Африка», «Ужасные истории со Стивеном Фраем», «Древний Рим», «Проверь теорию на прочность», «Истории мира с Эндрю Марром», «Планета людей», «Викинги», «Жизнь» и «Чудеса солнечной системы». Все они, отмечают на канале, впервые выйдут с украинскими субтитрами.
"Новый проект позволит зрителям больше узнать об окружающем мире, осуществить путешествия во времени и в самые отдаленные уголки мира", – говорят на «Громадськом».Показ линейки сериалов BBC стартует с «Викингов» 19 декабря, а завершится «Планетой людей» 19 апреля.
Кроме того, в феврале телеканал начнет транслировать на украинском языке новости от команды ВВС.