«Громадське» извинилось за ложную новость

В понедельник, 19 декабря, «Громадське ТБ» опубликовало на своем сайте новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский назвал национализацию ПриватБанка «классическим рейдерством».

Как оказалось позже, говорится в официальном заявление на сайте «Громадського», редакция сослалась на страницу Facebook, которая на самом деле не принадлежит Коломойскому. Новость была удалена с сайта через несколько минут после публикации.

"«Громадське» просит прощения за размещение ложной информации.«Громадське» придерживается редакционных стандартов, предусматривающих, в частности, извинения за ошибки или неточности в опубликованных материалах", - сказано в заявлении.

Сейчас данное нарушение редакционных стандартов рассматривает Редакционный совет «Громадського».