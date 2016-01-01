«Громадське» извинилось за ложную новость

В понедельник, 19 декабря, «Громадське ТБ» опубликовало на своем сайте новость о том, что бизнесмен Игорь Коломойский назвал национализацию ПриватБанка «классическим рейдерством».
Как оказалось позже, говорится в официальном заявление на сайте «Громадського», редакция сослалась на страницу Facebook, которая на самом деле не принадлежит Коломойскому. Новость была удалена с сайта через несколько минут после публикации.
"«Громадське» просит прощения за размещение ложной информации.«Громадське» придерживается редакционных стандартов, предусматривающих, в частности, извинения за ошибки или неточности в опубликованных материалах", - сказано в заявлении.
Сейчас данное нарушение редакционных стандартов рассматривает Редакционный совет «Громадського».
Статьи по теме
- Состоялся суд по делу возвращения Романа Скрыпина в «Громадське»
- Наталья Гуменюк переизбрана главой «Громадського телебачення»
- По факту нападения экс-беркутовцев на журналистов «Громадського» заведено дело
- Юлия МакГаффи с октября не работает на «Громадськом»; канал замену ей не искал
- На «Громадском» стартовал видеоформат проекта проверки политиков на популизм VoxCheck