«Громадське» и «UA:Перший» покажут дебаты кандидатов на главу общественного

На «Громадському ТБ» сегодня, 6 апреля, в 19:30 пройдут дебаты кандидатов на должность председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ). Транслировать их также будет телеканал «UA:Перший».

Как сообщает пресс-служба «Громадського», к дебатам приглашены все восемь кандидатов: Зураб Аласания, Роман Выбрановский, Юрий Дараган, Александр Зорка, Александр Зырин, Александр Коваленко, Олег Наливайко и Марек Сиерант.

Дебаты - совместная инициатива «Громадського ТБ» и «Громадського радіо». Вести их будутжурналист «Громадського ТБ» Андрей Сайчук и ведущая и заместитель главреда «Громадського радіо» Наталья Соколенко.Кандидаты на пост главы НОТУ представят свои стратегии развития общественного вещания, команды и расскажут, как будут обеспечивать независимость вещателя.

"Реформа общественного - одна из важнейших для страны, которая дает шанс на то, чтобы изменить и оздоровить больной украинский рынок олигархических и политически зависимых медиа. Для «Громадського», исповедующего ценности общественного вещания, это ответственность - инициировать такой разговор и дать возможность аудитории услышать кандидатов", - говорит глава организации Наталья Гуменюк.

Напомним, выборы главы правления НОТУ состоятся в понедельник, 10 апреля.Со стратегиями развития кандидатов можно ознакомиться в нашем материале.

Фото: Day.kyiv.ua