Григорий Шверк и Владислав Севрюков вошли в Комитет свободы слова

Парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики пополнился новыми членами. Речь идет о народных депутатах Григорие Шверке, Владиславе Севрюкове и Федор Бендюженко.

Соответствующие изменения в составе комитета содержатся в постановлении Верховной Рады № 6187, принятом на вчерашнем заседании.

Напомним, Григорий Шверк в начале 2000-х вместе с Борисом Ложкиным создавал Украинский медиа холдинг (UMH group), а в 2001-2013 гг. был его первым вице-президентом и покинул медиахолдинг после продажи его Сергею Курченко. С июня 2014-го по сентябрь 2015-го (когда прошел в парламент) был заместителем главы Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Владислав Севрюков - телерадиоменеджер, экс-член Нацсовета с апреля 2014-го по сентябрь 2015-го. Федор Бендюженко - экс-начальник управления контроля за выполнением решений Государственной исполнительной службы.

Фото: wikipedia.org / Вадим Чуприна