Графический редактор Crello от Depositphotos стал доступен на украинском языке

Интерфейс бесплатного графического редактора Crello, принадлежащего украинскому фотобанку Depositphotos, начал работать на девяти языках и поддерживать кириллицу.

Как сообщает пресс-служба Depositphotos, теперь графический редактор поддерживает более 30 кириллических шрифтов и украинский, русский, английский, португальский, испанский, голландский, итальянский, немецкий и французский языки.

По словам руководителя проекта Crello Людмилы Небожак, изначально команда редактора планировала выпустить обновление с поддержкой кириллицы осенью. "Каждый день мы получали просьбы добавить поддержку кириллических шрифтов и перевести интерфейс — нам пришлось поторопиться и реализовать локализацию для рынка в течение месяца после запуска англоязычной версии. Для нас очень важно, чтобы пользователи из СНГ смогли использовать тот же набор функций, что и клиенты Crello со всего мира", — говорит она.

Среди функций Crello, которых нет у конкурентов, — бесплатная загрузка любых дополнительных шрифтов и экспорт контента в pdf-формат для печати. Также сервис пополнил свою коллекцию бесплатных шаблонов дизайнов — теперь их более 10 тыс. Платными остаются лишь дополнительные элементы дизайна и стоковые фотографии (стоимость каждого файла не превышает $0,99 и после покупки изображения можно использовать повторно без доплаты).

Напомним, Depositphotos выложил в открытый доступ первую версию Crello в середине июня. С помощью редактора можно готовить рекламные и промо-материалы без особых дизайнерских навыков, используя готовые бесплатные шаблоны, фоны, логотипы и т.д.

Фото: ТК