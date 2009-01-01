ТЕЛЕКРИТИКА

Гостем новой программы на «112 Украина» станет скандальный политик

Бизнес

25 августа на украинском телеканале стартует новый проект «Велике інтерв’ю з великим політиком». Гостем первой программы станет самый демонизированный и неоднозначный представитель современной украинской политики Виктор Медведчук.


«На украинском телевидении всегда были запрещенные темы и запрещенные политики. Но "112 Украина" всегда вне таких запретов и ограничений», – уверяют создатели проекта, добавляя, что из-за такой позиции канал был объектом преследований с момента появления.

В первом выпуске программы «Велике інтерв’ю з великим політиком» зрители смогут увидеть специального представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука.

Украинского политика обсуждали и продолжают обсуждать по самым разным причинам, в том числе из-за кумовства с президентом России Владимиром Путиным, а также в связи с давним судебным разбирательством по делу писателя Василия Стуса.

«Украинский зритель имеет право знать. И в этом он всегда найдет поддержку со стороны нашего канала», – комментирует генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф.

«Велике інтерв’ю з великим політиком» выйдет на телеканале «112 Украина» 25 августа в 21:30.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

«112 Украина» покажет реалити о борьбе за парламентское кресло

Бизнес

Телерейтинги: с днем рождения, чувак

Популярное на Телекритике



Дуся

Юрий Горбунов засмотрелся на обнаженную грудь Насти Каменских

Культура

5 причин посмотреть первый документальный фильм о Кузьме Скрябине

Дуся

Эй, диджей, раскачай наш музей

Дуся

Поклонники пожаловались на концерт Оли Поляковой в Одессе