Гостем новой программы на «112 Украина» станет скандальный политик

«На украинском телевидении всегда были запрещенные темы и запрещенные политики. Но "112 Украина" всегда вне таких запретов и ограничений», – уверяют создатели проекта, добавляя, что из-за такой позиции канал был объектом преследований с момента появления.

В первом выпуске программы «Велике інтерв’ю з великим політиком» зрители смогут увидеть специального представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука.

Украинского политика обсуждали и продолжают обсуждать по самым разным причинам, в том числе из-за кумовства с президентом России Владимиром Путиным, а также в связи с давним судебным разбирательством по делу писателя Василия Стуса.

«Украинский зритель имеет право знать. И в этом он всегда найдет поддержку со стороны нашего канала», – комментирует генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф.

«Велике інтерв’ю з великим політиком» выйдет на телеканале «112 Украина» 25 августа в 21:30.