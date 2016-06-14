Госспецсвязи разработала план блокирования вещания сепаратистов и РФ в зоне АТО

Госслужба специальной связи и защиты информации разработала проект информационной защиты страны, позволяющий блокировать российское телерадиовещание, а также вещание, которое ведется с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, вдоль линии разграничения в зоне АТО. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

"Информационная агрессия - одна из самых опасных составляющих гибридной войны, которую ведет против нас Россия. Поэтому блокирование деструктивного влияния сепаратистской и российской информационной пропаганды в зоне проведения АТО - одна из наших приоритетных задач", - сказал он на заседании Национального координационного центра кибербезопасности.

По словам Турчинова, оборудование, которое предлагает Госспецсвязи использовать для блокирования такого вещания, украинского производства, и оно "эффективно решает возложенные на него задачи и на порядок дешевле иностранных аналогов"..

В связи с этим секретарь СНБО обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением выделить из резервного фонда правительства финансовые ресурсы, необходимые для реализации этого проекта.

Напомним, в начале марта самопровозглашенная «ДНР» расширила вещание своих теле- и радиоканалов на юго-восток Украины - Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области. После этого министер информационной политики Юрий Стець пообещал вынести на СНБО вопрос о глушении сигнала каналов сепаратистов.

Фото: Turchynov.com