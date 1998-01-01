ТЕЛЕКРИТИКА

«Госотмена»: Госкино запретило «Любовь в большом городе 2» и еще 4 фильма с Ярмольником и Алферовой

Бизнес

Госкино отменило госрегистрацию картин с участием вышеупомянутых лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.


Решение принято в соответствии со статьей 15 Закона Украины «О кинематографии», пунктом 12 Положения о государственном удостоверении на право распространения и демонстрации фильмов, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 17 августа 1998 года №1315 и приказом Министерства культуры Украины от 22 октября 2018 года №914 о внесении Ярмольника Леонида Исааковича и Алферовой Ирины Ивановны в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Госрегистрации и прокатных удостоверений лишились такие фильмы, как «Любовь в большом городе 2», «Лузер» и  «Божья тварь» с участием Ярмольника, а также «Звезда шерифа» и  «Потерянный рай» с Алферовой.

Председатель Госкино Филипп Ильенко подчеркнул, что после включения одного из участников фильма в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, «Госкино автоматически отменяет государственную регистрацию и признает недействительными прокатные удостоверения, выданные на такие фильмы».

Он также отметил, что на этом основании государственной регистрации уже лишились 233 ленты.

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