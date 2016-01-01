Госкино напомнило каналу «Украина» о запрете сериала «Горькое счастье»

Сериалы «Забытая женщина» и «Чужое счастье» признаны украинскими, а «Горькое счастье» - российским, в связи с чем его трансляция в Украине была запрещена в ноябре 2016 года, сообщает пресс-служба Госкино.

Как объяснили в ведомстве, права насериал «Забытая женщина» (2016 г.) принадлежат компаниям «ABC фильм Украина» и ABC Film Sp.z.o. Об этом свидетельствуют предоставленные производителем документы, фото-, видео- и другие доказательства. "На основе наличия этих документов Госкино приняло решение о выдаче прокатного удостоверения рассматриваемому сериалу", - сказали в ведомстве.

Права на ленту «Чужое счастье» (2017 г.) принадлежат ООО «Кинокомпания Фильм Стрим» и компании ABC Film Sp.z.o., также согласно предоставленным производителем документами и фотодоказательству. В связи с этим сериалу было выдано прокатное удостоверение.

Государственная регистрация сериала «Горькое счастье», права на который принадлежа ООО «Кинокомпания Фильм Стрим» и компании ABC Film Sp.zo, была отменена 24 ноября прошлого года, а выданное прокатное удостоверение признано недействительным в связи с выявлением в документах недостоверных сведений.

"Учитывая вышеизложенное, Госкино обращает внимание телеканала «Украина» на невозможность демонстрации в собственном эфире уже проанонсированного телесериала «Горькое счастье»", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, Госкино инициирует дополнительную проверку сериалов «Забытая женщина» и «Чужое счастье» на предмет соответствия закону «О кинематографии».

Напомним, ранее группа народных депутатов обратилась к Госкино с требованием запретить трансляцию этих трех сериалов на телеканале «Украина».В пресс-службе канала «Телекритике» сообщили, что сериалы произведены в копродукции Украины, Польши и России. Однако, какова роль украинской стороны в съемках, так и не смогли уточнить.