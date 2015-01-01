Госкино аннулировало прокатное удостоверение сериала «Круговорот»

Об этом в комментарии «Телекритике» сообщил глава Госкино Филипп Ильенко.

"Мы сегодня аннулировали прокатное удостоверение этого сериала. Изначально производитель, по нашему мнению, предоставил недостоверную информацию касательно того, что значительная часть фильма была снята в Украине. В последние несколько дней мы провели дополнительную проверку, и выяснилось, что были поданы не совсем точные данные, поэтому мы аннулировали прокатное удостоверение", - говорит он.

По его словам, Госкино полагается на ту информацию, которую подает заявитель при получении прокатного удостоверения. "Мы проводим проверку, но иногда возможны такие моменты, когда тяжело что-то проверить, поэтому нужны более глубокие проверки. Но это действительно очень трудно делать, ведь формально у нас нет полномочий осуществлять проверки частных продакшенов", – сообщил Ильенко.

Отметим, премьера сериала «Круговорот» в России состоялась 13 марта 2017 года на канале «Россия 1». В выходных данных сериала указано, что он является копродукцией России, Украины и Польши. Компании-производители: ABC Film, «Русское» и «Фильм Стрим». В открытых источниках есть информация, что сериал снимали в России.

На канале «Украина» премьера «Круговорот» запланирована на 31 июля в 21:00.

Как известно, в феврале 2015 года Верховная Рада приняла закон № 159-VIII, предусматривающий защиту информационного телерадиопространства Украины. В нем указано, что начиная с 4 июня 2015 года запрещается публичная трансляция фильмов и других телерадиопродуктов российского производства, созданных после 1 января 2014 года.

После этого телеканал «Украина» очень часто нарушал этот закон, и Госкино запрещало показывать сериалы, которые он транслировал. Согласно результатам мониторингов Нацсовета, «Украина» чаще других каналов транслирует запрещенные российские сериалы.