Гоша Рубчинский помирил бренд Burberry с его фанатами

«В субботу в фирменный магазин Burberry явились в основном блогеры и обеспеченные покупатели, которые унесли с собой множество вещей коллекции, - пишет The Guardian. – В магазин Dover Street Market, в свою очередь, пришли в основном подростки. Один из них, 16-летний парень в шарфе Burberry, стоял в очереди с 8.30 утра, чтобы завладеть набором значков от Гоши Рубчинского».

Коллекция поступила в продажу в 12 избранных магазинах. У поклонников брендов появился шанс обзавестись шортами за $425, тренчем за $2400, курткой за $1500 или бейсболкой за $250 – и ни одна из вещей не обошлась без фирменной «винтажной» клетки Burberry.

В начале 2000-х эта клеточка так полюбилась футбольным фанатам и «чавам» (английскому аналогу постсоветских «гопников»), что Burberry убрала ее с 90% своих вещей; как минимум – спрятала в подкладку. Рубчинский же не только не боится таких негламурных ассоциаций – он их приветствует. По словам дизайнера, среди британских брендов Burberry всегда был для него желанным партнером именно потому, что его так любит «футбольная» молодежь.

Напомним, в марте 2018 года со своего поста уйдет креативный директор Burberry Кристофер Бейли, работавший над имиджем компании последние 17 лет и во многом добившийся того, что она перестала ассоциироваться с молодежной культурой.

Справка: Гоша Рубчинский – 33-летний российский дизайнер, включенный порталом Business of Fashion в список 500 самых влиятельных людей в индустрии моды. За его плечами – создание мерча для Daft Punk и сотрудничество с Adidas. Среди его поклонников числятся Рианна, Канье Уэст и Рената Литвинова, а рэпер FACE посвятил дизайнеру одну из своих навязчивых песен. Несмотря на то, что эстетика Рубчинского заметно вдохновлена уличной модой 90-х в постсоветском блоке, на западе у него едва ли не больше поклонников: их в модной прессе уже окрестили «гоша-хэдами» (gosha-heads).