Госбюджет-2018 предусматривает недофинансирование «Общественного» почти вдвое

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что деньги на поддержку и развитие общественного вещания в стране предусмотрены бюджетом на следующий год в полном объеме. Об этом он сообщил «Громадському» во время саммита YES.
"Все то, что должно быть предусмотрено на содержание «Общественного», заложено Министерством финансов", – сказал он.
Кроме того, Гройсман отметил, что бюджет Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) может быть даже увеличен. "Мы сейчас базируем сам бюджет, и не исключаем, что будем увеличивать сам бюджет НОТУ. Это важно. Это уже будет происходить в парламенте, на базе Комитета по свободе слова, они разработают эти расчеты и программы, как нужно поддерживать", – уточнил премьер.
Вместе с тем секретарь наблюдательного совета «Общественного» Вадим Миский сообщил в своем Facebook, что в проекте госбюджета-2018 для НОТУ предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,5 млрд грн, предусмотренных законодательством.
Он отметил, что данная сумма на 200 млн грн меньше финансирования, выделенного на 2017 год. "И это в самом начале реформы! Впервые беспрецедентно большой бюджет, более 1 трлн грн, и на общественное не хватило средств? Нет, не хватило понимания приоритетов расходов. Это можно расценивать как наступление на свободу слова, ведь все прекрасно понимаем олигархам во власти не нужно независимое СМИ. Измена и позор, добавить нечего", – написал Миский.
В свою очередь правление НОТУ ситуацию с недофинансированием воспринимает как способ "ручного управления вещателем накануне избирательной кампании", сообщает пресс-служба «Общественного».
"Отсутствие должного финансирования подрывает весь процесс реформ. Ведь речь идет уже даже не о закупке техники или современного оборудования. Речь идет о реорганизации самой структуры, что является финансово затратным, но является инвестицией в будущее. Без надлежащего финансирования дальнейшие реформы невозможны", – подчеркивает глава правления Зураб Аласания.
Напомним, в 2017 году НОТУ получила из бюджета около 971 млн грн из 1,2 млрд грн, предусмотренных законом. При этом в июле народные депутаты не внесли изменения, касающиеся финансирования общественного вещания, в госбюджет, отклонив соответствующую поправку.
А согласно проекту бюджетной резолюции на три года, к 2020 году планка финансирования общественного вещания будет снижена до 65% от предусмотренного законом.