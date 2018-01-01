Госбюджет-2018 предусматривает недофинансирование «Общественного» почти вдвое

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что деньги на поддержку и развитие общественного вещания в стране предусмотрены бюджетом на следующий год в полном объеме. Об этом он сообщил «Громадському» во время саммита YES.

"Все то, что должно быть предусмотрено на содержание «Общественного», заложено Министерством финансов", – сказал он.

Кроме того, Гройсман отметил, что бюджет Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) может быть даже увеличен. "Мы сейчас базируем сам бюджет, и не исключаем, что будем увеличивать сам бюджет НОТУ. Это важно. Это уже будет происходить в парламенте, на базе Комитета по свободе слова, они разработают эти расчеты и программы, как нужно поддерживать", – уточнил премьер.

Вместе с тем секретарь наблюдательного совета «Общественного» Вадим Миский сообщил в своем Facebook, что в проекте госбюджета-2018 для НОТУ предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,5 млрд грн, предусмотренных законодательством.