Госавиаслужба Украины пересмотрела правила использования дронов

Государственная авиационная служба Украины без предварительного согласования пересмотрела ограничения на использование дронов, увеличив разрешенный вес устройства, а также дальность и высоту полета.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Это был серьезный battle! Но благодаря открытости и желанию идти вперед, Украина среди первых европейских государств получила современные правила использования дронов в воздушном пространстве», – написал Омелян.
Отмечается, что изменения в правилах использования дистанционно пилотируемых воздушных судов коснулись увеличения максимального веса дронов с 2 до 20 кг, максимальной высоты полетов без предварительного согласования с властями – с 50 до 120 м в контролируемом воздушном пространстве и с 0 до 50 м – в воздушном пространстве военных и специальных зон.
Тем не менее, полеты дронов над скоплениями людей и в районах плотной застройки без предварительного согласования запрещены.
Председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк на своей странице в Facebook прокомментировал новый вариант правил.
«Если переводить нормальным языком, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где есть "плотная застройка"; в любом городе; над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах; на улицах городов, митингов, над "скоплением людей более пяти человек"; над объектами, которые определены спец. службами как закрытые. Т. е. по сути везде, кроме поля за городом. Во всех остальных случаях - получайте разрешение за 10 дней. И как вы думаете, нам дали ознакомиться с документом до его регистрации в Минюсте? Конечно нет. Нам даже не дали за месяц ответ на наши предложения. Чиновники перестали брать трубку и просто подали документ на регистрацию в Минюст», – написал Трояк.
Ранее в июне медиагруппа «1+1»выразила обеспокоенность временными Правилами использования воздушного пространства от 1 июня 2018 года, которые ограничивают свободу СМИ в Украине, ведь при съемке многих новостных сюжетов необходимо использовать дроны. Согласно правилам, дронам запрещали подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями и т. д.
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