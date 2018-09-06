Госавиаслужба Украины пересмотрела правила использования дронов

Председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк на своей странице в Facebook прокомментировал новый вариант правил.

«Если переводить нормальным языком, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где есть "плотная застройка"; в любом городе; над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах; на улицах городов, митингов, над "скоплением людей более пяти человек"; над объектами, которые определены спец. службами как закрытые. Т. е. по сути везде, кроме поля за городом. Во всех остальных случаях - получайте разрешение за 10 дней. И как вы думаете, нам дали ознакомиться с документом до его регистрации в Минюсте? Конечно нет. Нам даже не дали за месяц ответ на наши предложения. Чиновники перестали брать трубку и просто подали документ на регистрацию в Минюст», – написал Трояк.

Ранее в июне медиагруппа «1+1»выразила обеспокоенность временными Правилами использования воздушного пространства от 1 июня 2018 года, которые ограничивают свободу СМИ в Украине, ведь при съемке многих новостных сюжетов необходимо использовать дроны. Согласно правилам, дронам запрещали подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями и т. д.

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