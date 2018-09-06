ТЕЛЕКРИТИКА

Госавиаслужба Украины пересмотрела правила использования дронов

Бизнес

Государственная авиационная служба Украины без предварительного согласования пересмотрела ограничения на использование дронов, увеличив разрешенный вес устройства, а также дальность и высоту полета.


Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«Это был серьезный battle! Но благодаря открытости и желанию идти вперед, Украина среди первых европейских государств получила современные правила использования дронов в воздушном пространстве», – написал Омелян.

Отмечается, что изменения в правилах использования дистанционно пилотируемых воздушных судов коснулись увеличения максимального веса дронов с 2 до 20 кг, максимальной высоты полетов без предварительного согласования с властями – с 50 до 120 м в контролируемом воздушном пространстве и с 0 до 50 м – в воздушном пространстве военных и специальных зон.

Тем не менее, полеты дронов над скоплениями людей и в районах плотной застройки без предварительного согласования запрещены.

Общество

Телеэтика: не молчать и не манипулировать

Председатель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников Тарас Трояк на своей странице в Facebook прокомментировал новый вариант правил.

«Если переводить нормальным языком, то полеты запрещены: в любом населенном пункте, где есть "плотная застройка"; в любом городе; над элитными поселками, Конча-Заспой и в других запрещенных зонах; на улицах городов, митингов, над "скоплением людей более пяти человек"; над объектами, которые определены спец. службами как закрытые. Т. е. по сути везде, кроме поля за городом. Во всех остальных случаях - получайте разрешение за 10 дней. И как вы думаете, нам дали ознакомиться с документом до его регистрации в Минюсте? Конечно нет. Нам даже не дали за месяц ответ на наши предложения. Чиновники перестали брать трубку и просто подали документ на регистрацию в Минюст», – написал Трояк.

Ранее в июне медиагруппа «1+1»выразила обеспокоенность временными Правилами использования воздушного пространства от 1 июня 2018 года, которые ограничивают свободу СМИ в Украине, ведь при съемке многих новостных сюжетов необходимо использовать дроны. Согласно правилам, дронам запрещали подниматься выше 50 м, летать над дорогами, линиями электропередач, скоплениями людей, госучреждениями и т. д.

Фото: Pixabay

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»

Бизнес

«UA:Перший» официально прекратил вещание (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Популярное на Телекритике



Дуся

«Оля теперь вертушка». После травмы ведущей, проект «Оля» может остаться без Фреймут

Дуся

Новый ведущий «Орла и решки» появится в воскресном выпуске

Культура

Турецкий телефеномен на «1+1»: как воссоздавали «великолепный» XVII век

Бизнес

Дмитрий Танкович: «Украине не хватает исторических проектов – это то, чем мы можем быть интересны европейскому рынку»