«Город не может висеть»: Нацсовет объявил ФМ-конкурс в Кривом Роге под конкретную радиостанцию

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 18 октября принял решение об объявлении конкурса радиовещателей, выставив на него одну частоту – 102,3 МГц в Кривом Роге Днепропетровской области, мощностью 0,2 кВт. Частота осталась с конкурса от 11 октября, когда Нацсовет не смог определить победителя.

В конкурсном условии прописано, что не менее 15% общего объема собственного вещания должны составлять информационные передачи местной тематики. Также разрешается ретрансляция радиостанций Национальной общественной телерадиокомпании Украины и Центральной телерадиостудии Министерства обороны (радиостанция «Армия FM»). Конкурсная гарантия составляет 30,5 тыс. гривен. Заявки на конкурс Нацсовет будет принимать с 3 декабря по 2 января, граничный срок подведения его итогов – 1 марта.

Против объявления конкурса выступил член Нацсовета Олег Черныш, усомнившись в его прозрачности. Учитывая условия, на конкурс не сможет податься радиостанция общественного вещания «Культура». Черныша поддержала также первый замглавы регулятора Ольга Герасимюк. Глава Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что будет голосовать за «Общественное» только в двух случаях, если у НОТУ будет полное финансирование и концепция развития сети. В итоговом голосовании против конкурса высказались Черныш и Герасимюк.

Как сообщала «Телекритика», на прошлой неделе Нацсовет подвел итоги конкурса радиовещателей. В Кривом Роге были выставлены три частоты (104,3 МГц, 102,3 МГц и 98,7 МГц). Частота 98,7 досталась общественному радио «Промінь», 104,3 – «Радио Рокс» из «ТАВР медиа» Николая Баграева и Виктора Пинчука. Определить победителя по третьей частоте (102,3) члены регулятора не смогли. На нее претендовали пропрезидентское «Прямой ФМ», «Радио 1» (ООО «ТРК «Українське музичне мовлення») Александра Ксенофонтова и радиоменеджера Юрия Лященко, «Максимум ФМ» (ООО «ТРК «Праймедиа») из холдинга ТРК «Люкс» мэра Львова Андрея Садового и местная новосозданная радиостанция «Kava FM» (ООО «Радіо Світ»).

Ранее «Телекритика» писала, что частота должна была отойти новосозданной радиостанции Kava FM. Она связана с нардепом БПП, экс-журналистом ТВі Константином Усовым. Нардеп запускает радиостанцию в интересах одесского застройщика Владимира Галантерника, у которого есть свои интересы в Кривом Роге. Представители радиостанции не явились на конкурс. Члены Нацсовета из-за этого решили сделать перерыв на 15 минут, хотя в аппарате регулятора сразу отметили, что представители от компании не регистрировались на заседании. Неявку представителей радиостанции собеседник «Телекритики» называл случайностью – договорившись с Нацсоветом в кулуарах, они не посчитали нужным прийти на конкурс. В итоге президентская часть Нацсовета провалила голосование, глава регулятора Юрий Артеменко сообщил, что выставит эту частоту на повторный конкурс и проведет его в кратчайшие сроки, резюмировав словами «город не может висеть».

Кроме ООО «Радіо Світ» (на 102,3) на другую частоту в городе претендовала еще одна местная созданная под конкурс радиостанция ООО «Радіо Кривбас» (104,3). Директором и владельцем обеих компаний в госреестре напрямую указано одно лицо – Сергей Якубенко. По словам источника «Телекритики», Якубенко представляет Константина Усова. Спустя неделю после запроса «Телекритики» депутат так и не ответил на него.

«Телекритика» будет внимательно следить за этим конкурсом.

Фото – Анна Федорчук