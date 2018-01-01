Google запустит в Китае поисковик с цензурой

Google заблокирует часть веб-сайтов и определенные поисковые запросы, чтобы работать в Китае, сообщает Reuters.

Проект под кодовым названием Dragonfly («Стрекоза») разрабатывается с весны 2017 года. Дело активизировалось после декабрьской встречи гендиректора Google Сундара Пичаи и «высокопоставленного китайского госчиновника».

Цензурированная версия может быть запущена в течение следующих шести-девяти месяцев, сразу после окончательного одобрения официальным Пекином.

Google официально не комментирует проект Dragonfly, однако уточняет: в Китае уже запущен ряд мобильных приложений, кроме того, компания работает с местными разработчиками в рамках своего присутствия на местном рынке.

Главный интернет-регулятор Китая, Госуправление по вопросам киберпространства, от комментариев пока воздерживается.

Напомним, основная поисковая платформа Google заблокирована в Китае вместе с видеосервисом YouTube. Однако интернет-гигант не оставляет попыток расширить присутствие на самом большом рынке мира.

В январе Google стала одним из главных инвесторов китайской мобильной игровой стриминг-платформы Chushou, холдинга JD.com, а в июле запустила собственную игру с искусственным интеллектом в самом популярном китайском мессенджере WeChat от холдинга Tencent.