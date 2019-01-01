Google запустил подписку на YouTube Music и YouTube Premium в Украине

YouTube Music – это новый музыкальный стриминговый сервис,созданный специально для прослушивания музыки. «C YouTube Music вы сможете легче ориентироваться в мире музыки и получать более точные персональные рекомендации. Хотите ли вы слушать, смотреть или находить музыку – теперь все это доступно в одном сервисе», – говорится в сообщении компании, передает liga.net.

Можно бесплатно пользоваться новой версией YouTube Music с поддержкой рекламы. «Мы также запускаем платную подписку YouTube Music Premium, которая дает возможность без рекламы слушать музыку в фоновом режиме и загружать контент за 79 грн в месяц для Android», – говорится в сообщении.

Также доступна семейная подписка YouTube Music Premium Family за 119 грн.

Начиная с 13 ноября Google также запустил в Украине подписку YouTube Premium, которая предоставляет пользователям, помимо отсутствия рекламы при просмотре видео, и возможность скачивания контента с YouTube.

Для Android подписка – 99 грн в месяц, семейный план – 149 грн в месяц.