Google запустил ленту новостей с персонализацией и подписками на темы

В основном поисковом приложении Google для Android и iOS появилась «умная» лента публикаций. В ней собраны сообщения и данные по темам, которыми интересовался пользователь или которые могут ему понравиться, сообщает vc.ru.

Новая функция под названием Google Feed предлагает пользователю информацию не о конкретных поисковых запросах, а темах в целом: учитываются не только предыдущие действия с поисковиком, но и важные события, которые происходят в мире или рядом с пользователем.

Информация для наполнения ленты будет браться из YouTube, Gmail, Google Calendar и других сервисов интернет-гиганта. На темы можно будет подписаться, например при поиске Stranger Things («Очень странные дела») в поиске Google предложит следить за этим сериалом, после чего новости о нем будут появляться в Google Feed.При этом компания обещает добавлять в ленту информацию о происшествиях с разных точек зрения и предлагать другие статьи по теме. Сервис также будет отмечать проверенные источники данных.

Для формирования ленты Google не будет использовать всю информацию, полученную о пользователе. В частности, приложение будет блокировать контент, связанный с порнографией или «оскорблениями» и не станет затрагивать темы религии и сексуальной ориентации при выборе тем. При желании пользователь сможет полностью отключить ленту.

Google Feed запущена сегодня, 19 июля, пока только в США. Для всего мира она будет доступна в течение нескольких недель.

По словам вице-президента по инженерным вопросам компании Бена Гомеса, в будущем компания может добавить Google Feed в браузеры.

Напомним, в мае Google добавил в свой фирменный поиск функцию, которая позволяет искать в личных данных.

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